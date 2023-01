BIM inaugure son premier magasin à Laâyoune

Cette ouverture porte le nombre de magasins de l’enseigne turque à 626, répartis dans 28 villes et 8 régions du Royaume, dont la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

BIM Maroc poursuit son développement dans le Royaume et inaugure son premier magasin dans les provinces du sud, dans la ville de Laâyoune.

Situé en plein centre-ville, le nouveau magasin s’étend sur une superficie de 364m². Il offre la même expérience et la quasi-totalité de l’assortiment de produits alimentaires et non alimentaires à prix bas, proposés habituellement dans les magasins BIM, précise un communiqué du hard-discounter.

«Nous sommes fiers d’être le premier acteur du secteur de la distribution moderne à s’installer à Laâyoune. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la vie de BIM Maroc. Notre objectif est de nous rapprocher de l’ensemble des Marocains et Marocaines, afin de faciliter l’accès à des produits de grande qualité à prix accessibles», a déclaré Haluk Dortluoglu, président du conseil d’administration de BIM Maroc.