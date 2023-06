Benchaâboun et Alj mettent en avant le rôle du Maroc dans les échanges entre l’Europe et l’Afrique

Le volume des échanges entre le Maroc et l’Union Européenne dépasse désormais les 40 milliards d’euros. Ce qui fait du pays le premier partenaire commercial parmi les pays du voisinage. C’est en ces termes que s’est exprimé le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, Mohamed Benchaâboun, lors de la séance inaugurale de la 6e édition du forum «EU-Africa Business Summit», initié par l’organisation «European Business Summit» sous le thème :Afrique-Europe : Redynamiser un avenir commun.

C’est ainsi que l’expérience du Maroc dans le partenariat avec l’Europe peut être mise à profit à l’échelle de l’Afrique, en vue de booster les échanges commerciaux et les investissements entre les deux régions et permettre de fructifier l’énorme potentiel de l’Afrique. D’ailleurs, le Royaume a construit un partenariat fort et solide avec l’UE depuis la conclusion de l’Accord d’association en 1996 et son entrée en vigueur en 2000.

Le partenariat entre le Maroc et l’UE continue de se renforcer et touche de nouveaux domaines. Mais malgré ces réalisations, il existe encore un énorme potentiel de croissance. «Pour transformer ce potentiel en opportunités, nous avons besoin de nouveaux mécanismes de coopération», en particulier un rôle plus marqué du secteur privé, a expliqué Benchaâboun.

Ce forum a pour objectif de promouvoir les voix des entreprises en Europe et en Afrique, avec la participation de personnalités de premier plan dans le monde des affaires et des décideurs, en vue d’approfondir la réflexion sur les moyens de renforcer le partenariat entre l’UE et l’Afrique.

De son côté, le président de la CGEM a relevé le Royaume a renforcé sa présence et son ouverture sur l’Afrique, un continent qui enregistre cette année une croissance de 4 % du PIB, contre une croissance mondiale de 2,7 %, et qui comptera près de 2,5 milliards d’habitants en 2050. Pour lui : «nous ne devons pas nous contenter de dire que l’Afrique est l’avenir. Nous devons agir et croire en l’Afrique, et l’Europe doit soutenir l’Afrique et croire en elle».