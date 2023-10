Bank of Africa s’allie au Fonds de développement sino-africain

Bank of Africa a signé un mémorandum de coopération avec China-Africa Development Fund (CAD Fund), en marge de la 6e exposition China Arab States qui s’est déroulée du 21 au 24 septembre à Yinchuan.

Conclu lors de l’événement, organisé par le ministère du Commerce de Chine, le Conseil Chinois pour la Promotion du Commerce International et le Gouvernement Populaire, «ce partenariat, signé par M. Khalid Nasr, DG exécutif de Bank of Africa et M. Song Lei, Président de CAD Fund, intervient dans le cadre de la promotion des investissements chinois au Maroc et plus spécifiquement dans la Cité Mohammed VI Tanger Tech au Maroc», souligne un communiqué du groupe bancaire marocain.

A travers ce partenariat, les parties visent à promouvoir l’échange d’informations et la coopération dans certains domaines d’activité pertinents à travers l’échange d’informations commerciales sur les investissements et le financement Chine-Afrique, ainsi que la possibilité d’octroyer, conjointement, des financements spécifiques aux entreprises chinoises qui investissent en Afrique.

L’exposition sino-arabe est aujourd’hui une véritable plateforme d’échanges et de coopération entre les entreprises chinoises et arabes en matière de commerce, d’économie et d’investissement, permettant à la Chine et aux Etats arabes de promouvoir conjointement l’initiative de la Ceinture et la Route.