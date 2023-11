Attijariwafa Bank et ESCP Business School nouent un partenariat autour d’une chaire Afrique

Attijariwafa Bank et ESCP Business School ont consolidé leur partenariat autour de la chaire “Innovation responsable en Afrique”. Cette collaboration stratégique s’inscrit dans la vision panafricaine du groupe bancaire, affirmant son engagement continu envers le développement des compétences et le renforcement du capital humain à l’échelle du continent. Ce partenariat revêt une importance significative pour le groupe, symbolisant sa volonté de s’associer à des institutions académiques de renom à travers le monde.

L’objectif principal est de soutenir activement de jeunes talents tout en identifiant et en cultivant des compétences, dans une approche axée sur une croissance inclusive. Cette chaire réunit trois entités majeures ESCP Business School, le groupe Axian et Attijariwafa bank, unies par une feuille de route ambitieuse visant à catalyser la transformation durable de l’Afrique et à favoriser le développement du capital humain nécessaire à une transition sociale et écologique.

Cette initiative stratégique repose sur plusieurs piliers, notamment la création d’une spécialisation en master 2, réunissant de jeunes talents issus des grandes écoles et universités africaines ainsi que des étudiants ESCP du Master In Management, l’ouverture de nouvelles perspectives professionnelles en Afrique pour les entreprises et les étudiants, le soutien financier dédié aux étudiants africains désirant intégrer cette spécialisation ainsi que l’encouragement de la recherche et l’échange d’expertises autour de l’innovation responsable en Afrique.