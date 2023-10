Assurance : voici le top 10 des compagnies au premier semestre 2023

Un semestre record pour les compagnies d’assurances. Les primes Vie et non Vie émises durant le premier semestre dépassent la barre des 31 milliards de dirhams, selon les dernières statistiques de la fédération marocaine des assurances. L’activité est tirée par l’activité non Vie, dont les primes s’élèvent à 17,93 milliards de dirhams, en progression de 8,4%. La branche auto est en bonne forme, avec des primes qui dépassent 8,2 milliards de dirhams en 6 mois, soit une hausse de 6,8%

L’activité Vie est en revanche en baisse de -1,7% pour s’établir à 13,3 milliards de dirhams.

Dans ce contexte, les majors du secteur ont consolidé leur position. Wafa Assurance se maintient au premier rang des compagnies avec un chiffre d’affaires au Maroc de 5,7 milliards de dirhams soit une part de marché de 18,3%. Elle est talonnée par RMA qui détient une part de marché de 15,1% avec un chiffre d’affaires de 4,68 milliards de dirhams.

Mutuelle Taamine Chaabi conserve sa place sur le podium, avec une part de marché de 12,1% pour un chiffre d’affaires de 3,75 milliards de dirhams. Sur la non Vie uniquement, MTC est première avec une part de marché de 28,6%.

Au pied du podium, on retrouve Axa Assurance avec 3,58 milliards de dirhams de primes émises et une part de marché de 11,5%. Sanlam est 5e avec une part de marché de 11,2% et un chiffre d’affaires de 3,49 milliards de dirhams. Sur la branche Vie, Sanlam se classe première avec une part de marché de 17,1%.

Notons pour finir qu’au niveau de l’activité de l’assurance participative, Takafulia Assurances se classe première avec 14 millions de dirhams de chiffres d’affaire, devant Wafa Takaful, Al Maghribia Takaful et Taawounyiate Taamine Takafuli qui affichent des chiffres d’affaires respectifs de 6,9; 4,6 et 3,3 millions de dirhams.