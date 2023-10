Assemblées BM/FMI : La Banque mondiale salue un message Royal riche en positions “très fortes”

Le message adressé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI aux participants aux Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) est riche en positions “très fortes” concernant notamment le multilatéralisme et la place de l’Afrique sur l’échiquier mondial, a souligné le Directeur pays pour le Maghreb et Malte de la BM, Jesko Hentschel.

“Sa Majesté le Roi a souligné l’importance du multilatéralisme et la nécessité pour le monde de se rassembler dans une conjoncture de tensions croissantes”, a relevé M. Hentschel dans une déclaration à la presse.



Le message Royal a montré “à quel point ce multilatéralisme et cette coopération au niveau mondial ont aidé le monde au cours de ces dernières années”, a noté le responsable de la BM.



M. Hentschel a également indiqué que le Souverain a mis en avant la place importante de l’Afrique, un continent qui va souffrir énormément des effets du changement climatique, appelant à mettre le continent à l’ordre du jour de l’agenda mondial.



“Le message Royal a aussi mis en avant le processus de développement engagé au Maroc, avec un accent particulier sur le Nouveau modèle de développement, qui va façonner l’avenir du Royaume en tant que pays ouvert et passerelle entre les cultures et les continents, un pays prospère qui constitue un carrefour pour le monde”, a-t-il conclu.