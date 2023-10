Assemblées BM-FMI : Akhannouch s’entretient avec le vice-président exécutif de la Commission européenne

Le chef du gouvernement s’est entretenu avec le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, vendredi à Marrakech, en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Cette entrevue s’est déroulée en présence du Commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

A cette occasion, les responsables européens ont salué la gestion exemplaire par le Maroc des effets du séisme d’Al Haouz, se félicitant de l’excellente organisation des Assemblées annuelles BM/FMI.

Ils n’ont pas aussi manqué de féliciter le Maroc pour avoir été retenu pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, M. Dombrovskis a souligné que l’UE demeure le partenaire “fiable” et “engagé” du Royaume, réitérant la volonté du bloc européen à renforcer davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines de partenariat.

Cette rencontre a permis aussi de discuter de la complémentarité entre les économies des deux parties notamment dans les domaines de l’énergie et du commerce, a-t-il ajouté, rappelant que l’UE est le principal partenaire commercial du Royaume.

De son côté, M. Gentiloni a relevé que la coopération entre le Maroc et l’UE est à même de promouvoir le développement économique et culturel, ajoutant que cette rencontre a été une occasion pour souligner l’importance des relations stratégiques entre l’Union et le Maroc et jeter la lumière sur les liens de confiance et de coopération solides unissant l’Europe et le Royaume.

La tenue au Maroc des Assemblées annuelles de la BM et du FMI intervient dans une conjoncture géopolitique difficile et quelques semaines à peine après le séisme d’Al Haouz, a-t-il dit, soulignant que le Royaume “doit être fier de son organisation réussie de cet événement d’envergure”.

La rencontre a offert aussi l’occasion d’examiner les moyens à même de développer le partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE, et renforcer les relations de coopération économique, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, outre l’intensification des échanges commerciaux.