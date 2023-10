Assemblées annuelles BM-FMI : Akhannouch s’entretient avec le PDG de la “DFC”

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, qui se sont déroulés en présence du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, le patron de la banque américaine de développement a qualifié d’”extrêmement productive” cette rencontre qui a porté sur les opportunités de financement en faveur du secteur privé au Maroc et des entreprises marocaines qui développent leurs activités en Afrique.

Soulignant la volonté de la DFC d’appuyer la croissance économique au Maroc, que ce soit dans les secteurs des énergies, des infrastructures, de la santé, de l’agroalimentaire ou des petites entreprises, M. Nathan a affirmé que l’institution est prête à financer les projets portés par les entreprises marocaines.

Par ailleurs, le responsable américain s’est dit impressionné de l’organisation par le Maroc des Assemblées annuelles de la BM et du FMI, particulièrement après le tragique séisme qui a secoué plusieurs régions du Royaume le 8 septembre dernier.

Soulignant la profondeur de l’amitié séculaire liant le Maroc et les Etats-Unis, il a réitéré la disposition de son pays à aider dans les efforts de reconstruction. M. Akhannouch s’est également entretenu avec le maire de Rotterdam, Ahmed Boutaleb, en marge de ces Assemblées, dont les travaux ont débuté, lundi à la cité ocre, avec la participation du gotha mondial de l’économie et de la finance, afin d’examiner les principaux enjeux liés aux politiques de financement, à la croissance économique et aux changements climatiques.