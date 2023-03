Artisanat : Des designers au service du secteur

Bijoux de Tiznit, babouches et tapis de Tafraout… l’artisanat du Souss-Massa est constitué de produits d’exception. Cette richesse culturelle, qui reflète les traditions et l’art amazighs, est en passe aujourd’hui d’être revitalisée. Pour ce faire, la Société de développement régional du tourisme Souss-Massa (SDRT SM) a fait appel à des artistes designers marocains de renommée internationale. Il s’agit de Amina Agueznay, Khadija Kabbaj et de Noureddine Amir, réunis pour créer une collection artisanale sur la thématique de l’innovation sous le label «Art de vivre d’Agadir Souss-Massa». Le projet, initié en 2020, s’inscrit dans le cadre de la valorisation et la sauvegarde de l’artisanat régional.

Créativité personnelle et œuvre collective

Tout a démarré par une étude visant à encourager l’innovation et la production d’une collection de 120 produits d’artisanat inspirée des savoir-faire de la région. Une démarche qui porte ses fruits. Après la réalisation et validation de la première phase par le comité de suivi présidé par le wali de la région Souss-Massa, les trois designers ont présenté il y a quelques jours le premier lot conçu, constitué de 20 produits.

Ce projet est scindé en quatre phases. Il a commencé par des missions exploratoires, effectuées par les artistes designers en charge du projet pour une collecte de données. Objectif ? Identifier les potentialités et savoir-faire artisanaux de la région. Après la réalisation d’un diagnostic sur les métiers de l’artisanat du Souss-Massa, l’opération est entrée dans la phase de la conception et production en étroite collaboration avec les artisans de la région. Il est aussi question d’accompagnement des artisans dans la phase de préproduction et production, ainsi que sur le volet transcription des procédés de fabrication des produits de la collection. C’est donc une œuvre collective qui se prépare. Ce sont aussi des approches créatives personnelles qui vont se conjuguer tout au long de la réalisation de ce projet. La finalité étant de revaloriser les savoir-faire et revitaliser l’artisanat régional, ainsi que le patrimoine national en la matière.

Exploitation durable des matières premières

Car tout l’intérêt de ce projet est de promouvoir l’innovation et la qualité des produits de l’artisanat tout en préservant les spécificités des savoir-faire de la région et leur dimension culturelle. En d’autres termes, il s’agit de conserver l’authenticité de l’art de vivre de la région et initier les artisans au processus du design et les encourager à innover pour s’adapter aux tendances du marché et aux modes de consommation. Sur le plan créatif, le projet s’inscrit, selon ses initiateurs, dans une démarche d’éco-conception pour une innovation responsable. En d’autres termes, il s’agit de veiller à une exploitation durable des matières premières et ressources naturelles de la région. Et ce, de manière à construire une offre durablement attractive. A noter que le secteur de l’artisanat compte à l’échelle régionale 9.760 unités et emploie près de 22.000 personnes. Eu égard à l’importance de la filière dans le développement socioéconomique de la région, l’activité dispose depuis 2011 d’une stratégie de développement régional. La feuille de route a permis de redynamiser le secteur à travers l’accompagnement des artisans à la création de PME, la création et la réhabilitation des ensembles artisanaux, l’équipement des artisans en matériel technique, la labellisation et la mise en valeur des produits artisanaux.