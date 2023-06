Al Omrane : Un chiffre d’affaires en hausse de près de 5% en 2022

Le groupe Al Omrane a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 4,34 milliards de dirhams, en progression de 4,8% par rapport à 2021. C’est ce qui ressort de la réunion du conseil de surveillance du groupe, tenue le lundi 26 juin. La holding a pu mobiliser un investissement de 4,85 milliards de dirhams permettant ainsi de mettre en chantier 13.905 unités et d’achever 19.782 en propre et dans le cadre de partenariats. Au niveau des activités de restructuration et de mise à niveau urbaine, les travaux ont profité à 76.301 familles au niveau des achèvements et 59.161 familles pour les mises en chantier.

Pour l’année 2023, Al Omrane prévoit un chiffre d’affaires de 4,21 milliards de dirhams, et des investissements de 4,37 milliards de dirhams. Ces derniers permettront la programmation de la mise en chantier de 14.723 unités de production nouvelle en propre et avec les partenaires et de 60.123 unités de mise à niveau urbaine. Pour l’achèvement, ce sont 22.264 unités de production nouvelle qui seront réalisées et 71.103 unités de mise à niveau urbaine.

Le conseil de surveillance a tenu à exhorter le groupe à s’inscrire dans une nouvelle trajectoire en veillant notamment à repenser son modèle économique et consolider son positionnement d’acteur majeur à dimension nationale et à ancrage régional et territorial fort. De plus, le groupe est amené à perfectionner ses instruments et process d’intervention et à contribuer à rehausser la qualité de l’écosystème en lien avec ses activités.

À cet effet, Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Habitat et présidente du conseil de surveillance du groupe, a signalé que le groupe Al Omrane est appelé à redynamiser davantage son action pour améliorer son efficacité opérationnelle afin de garantir l’aboutissement de ses programmes et projets actuels dans les meilleures conditions. «Il est également appelé à revisiter sa stratégie, son positionnement et son action dans l’objectif de définir de nouvelles orientations et perspectives de développement plus ambitieuses et un business model traduisant la nouvelle vision du groupe», précise la ministre