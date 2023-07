Al Mada lance sa nouvelle filiale Teralys, spécialisée dans le secteur agroalimentaire

Al Mada annonce la création de Teralys, une nouvelle filiale dédiée au secteur agroalimentaire à l’international. Dans le cadre de sa stratégie de développement et de son engagement en faveur de la sécurité alimentaire sur le continent, Al Mada se lance dans des investissements à long terme pour soutenir l’agro-industrie en Afrique et promouvoir l’intégration industrielle régionale.

Teralysa pour objectif d’accroître la valeur ajoutée du secteur agroalimentaire en Afrique en investissant dans des projets structurants. Cette nouvelle filiale contribuera à développer les productions locales tout en répondant au défi du changement climatique, et offrira des produits alimentaires sains, de qualité et abordables aux populations africaines, souligne le fonds d’investissement dans un communiqué.

Dans le cadre de ses premières initiatives, Teralys annonce une opération d’envergure avec l’acquisition de Patisen, une plateforme panafricaine agro-industrielle diversifiée basée au Sénégal. Un protocole d’accord a été signé pour l’acquisition d’une part majoritaire de Patisen, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires de grande consommation en Afrique. Cette transaction, qui sera finalisée après l’obtention des autorisations administratives nécessaires, renforcera la position de leader de Patisen sur le marché sénégalais et panafricain.

Fondée en 1981 et dirigée par son actionnaire et fondateur historique, Youssef Omaïs, Patisen est un acteur majeur du secteur agroalimentaire en Afrique de l’Ouest. Grâce à un développement continu, l’entreprise a étendu sa présence sur plus de 30 marchés africains et propose une cinquantaine de marques populaires. Grâce à des investissements accrus dans de nouveaux produits et à une expansion géographique ciblée, Patisen renforcera sa croissance et sa présence sur les marchés offrant un fort potentiel.