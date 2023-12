Akdital inaugure un nouvel établissement de santé à Béni Mellal

Le groupe Akdital poursuit sa stratégie de déploiement et de maillage territorial en inaugurant une nouvelle infrastructure de santé à Béni Mellal, l’Hôpital privé de Béni Mellal.

En tant qu’établissement de soins multidisciplinaire couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, l’Hôpital Privé de Béni Mellal met à disposition des habitants de la région des équipements de pointe destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes.

Cette proximité offre aux résidents un accès pratique à des soins de qualité, éliminant ainsi la nécessité de se rendre dans de plus grandes villes pour bénéficier de services médicaux avancés.

Dans cette optique l’établissement intègre des services essentiels tel que la radiologie, le laboratoire et les urgences, assurant ainsi une approche holistique des soins.

Conçu selon les normes rigoureuses d’hygiène sanitaire hospitalière internationale et orienté vers l’optimisation du parcours patient, l’établissement offre une infrastructure complète et ultramoderne. Avec ses 150 lits d’hospitalisation, ses 9 blocs opératoires ultramodernes et une salle de cathétérisme interventionnelle, la nouvelle structure témoigne de son engagement envers l’excellence des soins.

L’Hôpital Privé de Béni Mellal, conçu dans une perspective d’excellence des soins, propose un parcours de santé novateur avec un accompagnement individualisé.

Un service d’urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7 est disponible pour accueillir les patients en état critique, assurant une présence constante sur place de médecins réanimateurs et urgentistes. Cette réactivité est cruciale pour une prise en charge optimale des situations d’urgence.

En complément, l’Hôpital Privé de Béni Mellal abrite un laboratoire d’analyses médicales ainsi qu’un centre de radiologie complet incluant une IRM, un scanner, une radiographie standard, une échographie et une mammographie. Ces installations de pointe visent à optimiser les parcours des patients et à accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des malades.

La gestion des données médicales des patients est totalement digitalisée et centralisée, permettant un accès instantané et sécurisé, renforçant ainsi l’efficacité des soins prodigués à l’Hôpital Privé de Béni Mellal.

L’Hôpital Privé de Béni Mellal marque la cinquième ouverture réalisée par le groupe Akdital au cours de l’année 2023, portant ainsi à 22 le nombre d’établissements de soins opérés par le groupe à ce jour et étendant sa présence à neuf villes marocaines.