SIAM : Les préparatifs vont bon train           

Une réunion préparatoire de la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue en avril prochain à Meknès, a été organisée, jeudi 18 janvier, dans la capitale ismaélienne. Cette réunion, présidée par le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar s’est déroulée en présence notamment du directeur régional de l’Agriculture et commissaire par intérim du SIAM, Kamal Hidane, du maire de la ville de Meknès, des présidents des collectivités territoriales et des chefs de services extérieurs concernés.

Intervenant à cette occasion, Hidane a présenté un exposé détaillé dans lequel il est revenu sur des données et indicateurs se rapportant aux résultats de la précédente édition, en s’attardant sur les préparatifs et les nouveautés de l’édition 2024, prévue à Meknès, réputée pour son important potentiel agricole.

De son côté, Abdelghani Sabbar a souligné la grande importance de ce salon, qui constitue une valeur ajoutée à la préfecture de Meknès et au Maroc, en général, ainsi qu’espace d’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine agricole, surtout en ce qui concerne la promotion des produits du terroir. Il a appelé les différents intervenants à s’impliquer pleinement, chacun en ce qui le concerne, afin de faire de cette manifestation un succès et permettre à la ville de Meknès de relever ce défi dans les meilleures conditions, ajoutant que des commissions spécialisées ont été constituées à cet effet. Il s’agit notamment des commissions des espaces verts, de la voirie et de la signalisation, de l’éclairage public, propreté et la prévention et la veille sanitaire.

Il est à rappeler que la 16ème SIAM aura lieu du 22 au 28 avril 2024 à Meknès, sous le thème «Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients». Placée sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, l’édition 2024 du SIAM aura comme invité d’honneur l’Espagne.