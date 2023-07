Saïdia : Les produits du terroir en vedette du 14 au 23 juillet

Les Directions régionales de l’Agriculture et du Conseil Agricole à l’Oriental organisent, du 14 au 23 juillet courant à Saïdia, la 8ème édition du Salon Régional des produits du terroir.

Initié en partenariat avec l’Association Maison Familiale Rurale Beni Snassen, sous le thème: «Génération Green: Agriculture Solidaire, base de développement des produits du terroir», cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation des activités de la stratégie «Génération Green 2020-2030» dans la Région de l’Oriental.

L’événement vise à faire connaitre et à promouvoir les produits de terroir, créer une dynamique économique dans la région et à mettre en exergue les efforts de développement des coopératives agricoles de nouvelle génération qui répondent aux exigences du marché et jouissent de l’esprit entrepreneurial et managérial.

Ce rendez-vous constitue, selon les organisateurs, une plateforme pour la promotion et le développement des produits de terroir de la Région et un rendez-vous incontournable pour les professionnels, les chercheurs et les institutionnels du domaine du développement agricole et rural. Le salon, qui sera installé sur une superficie de plus de 2000 m², connaîtra la participation de plus de 120 coopératives et 240 exposants de produits répondant aux exigences de sécurité sanitaire.

Parallèlement, des séminaires scientifiques et des ateliers de formation sont programmés afin de renforcer les capacités techniques des coopératives agricoles autour de l’entrepreneuriat agricole, des sources de financement, de l’e-commerce et d’autres sujets d’actualité. Signe particulier pour cette manifestation version 2023, elle sera marquée par l’organisation de la première édition de Tbourida de l’Oriental.