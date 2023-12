Province d’Azilal: 1.3 MMDH pour des projets de développement agricole et rural

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement Rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, vendredi, une visite de terrain à la province d’Azilal, marquée par le lancement de projets de développement agricole et rural et la présentation du Plan agricole provincial de la stratégie Génération Green.



Le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province d’Azilal, le président de la Chambre d’agriculture de la région, des professionnels, des élus ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère, a pris connaissance de l’avancement du Plan Agricole Régional d’Azilal de la stratégie Génération Green qui comprend plusieurs programmes et projets qui tiennent compte les contraintes et capacités naturelles et humaines de la province, pour un investissement estimé à 1,3 milliard de dirhams.



Au niveau de la commune rurale Moulay Aissa Ben Driss, M. Sadiki a visité le complexe de valorisation des produits agricoles situé à Aït Attab et inauguré une unité de valorisation du caroubier au profit d’une union de 14 coopératives.



Ayant nécessité un investissement de 13 millions de dirhams, cette unité dont la capacité s’élève à 2.000 tonnes par an, permettra de valoriser le caroubier en produisant des graines, de la pâte de caroube et de la poudre de caroube grillée.



Au niveau de la commune rurale Foum Jemaa, le ministre a visité un projet d’agrégation agricole autour d’une miellerie. D’un investissement de 8 millions de dirhams, ce projet vise à regrouper 62 apiculteurs et 7.500 ruches pour produire environ 150 tonnes de miel annuellement.



Au niveau de la commune rurale Sidi Yacoub, le ministre a donné le coup d’envoi des travaux de plantation de caroubiers sur une superficie de 200 hectares dans le cadre d’un projet d’agriculture solidaire.



Ce projet d’agriculture solidaire comprend la plantation de 500 hectares de caroubiers, le greffage de 20 000 caroubiers et le développement de la filière safran sur une superficie de 70 hectares.



Il comprend également l’aménagement 20 km de Segias, l’aménagement de 7 km de pistes agricoles, en plus de l’acquisition d’équipements techniques et l’accompagnement des bénéficiaires avec un investissement d’environ 37 millions de dirhams.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Sidiki a indiqué que cette visite de terrain dans la province d’Azilal vise à faire le suivi d’un certain nombre de projets et à lancer de nouveaux autres dans le cadre de la stratégie Génération Green, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2020, notant que cette province dispose d’un plan pour la mise en œuvre de cette stratégie pour un budget de 1,32 milliard de dirhams à l’horizon 2030.



Le ministre a souligné que l’accent est mis sur plusieurs axes qui concernent le développement agricole, en particulier l’agriculture solidaire, dans laquelle l’investissement de l’État est très important et où il y a une contribution des bénéficiaires, en plus de l’axe du boisement, en particulier des arbres résistant à la sécheresse et la valorisation des filières de production tel que le miel, les olives et le caroubier qui font la renommée de cette région.



M. Sadiki a ajouté qu’il s’agit également d’axes horizontaux ayant trait au développement hydro-agricole des sources d’eau, à l’amélioration de l’irrigation et à l’expansion de la superficie, ainsi qu’à l’augmentation de la productivité et l’accompagnement de la structuration des producteurs, des coopératives d’agriculteurs, des femmes et des jeunes actifs dans ces filières de production de montagne, dans le cadre du travail sérieux entrepris pour réduire les disparités sociales et territoriales et la promotion de l’agriculture solidaire en vue de désenclaver les zones agricoles et parvenir à un développement global de la province.