Olives : Importations record de conserves en 2023

Le volume des importations d’olives en conserve au Maroc a grimpé à 3.000 tonnes au cours de la campagne 2022-2023, soit près de 11 fois de plus en une année, selon Eastfruit, site d’information spécialisé. En face, les exportateurs marocains n’en ont vendu que 82.000 tonnes. C’est presque le niveau le plus bas depuis 10 ans. Rappelons que le volume des exportations n’avait chuté qu’à 76.000 tonnes au cours de la campagne 2014-2015.

La plupart des importations d’olives en conserve au Maroc proviennent de l’Espagne. Toutefois, l’Égypte est devenue le principal fournisseur de ce produit sur le marché marocain lors de la campagne précédente.

Les principaux marchés des olives marocaines en conserve sont l’UE et l’Amérique du Nord, qui représentent ensemble environ 90% de ses exportations totales. Les cinq principaux pays importateurs sont la France, les États-Unis, la Belgique, l’Espagne et l’Italie. Parmi les autres petits acheteurs figurent l’Arabie saoudite, les Pays-Bas, le Canada, le Royaume-Uni et la Libye.

Toujours selon le site, les professionnels marocains s’attendent à un rebond de la production au cours de cette campagne, après une baisse significative l’année précédente. Cependant, les conditions météorologiques en 2023 n’étaient pas des plus favorables. De nombreuses régions de production ont pâti de la sécheresse, de vents violents et de tempêtes de grêle.

Le site rappelle que le Maroc est l’un des principaux producteurs d’olives au monde, selon FAOstat. Il est classé cinquième en 2021 et est passé à la quatrième place en 2022. Outre la production d’huile d’olive, où le Maroc est également un leader mondial en exportations, le pays expédie principalement ses olives sous forme de produits en conserve. Ses exportations d’olives fraîches diminuent d’année en année, passant de 600 tonnes en 2019 à un peu plus de 23 tonnes en 2022.