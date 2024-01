Maroc-Allemagne: Mise en œuvre de la 2ème phase du projet DIAF

Signé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, et le ministre allemand de l’Agriculture et de l’Alimentation, Cem Özdemir, en marge de la Semaine verte internationale de Berlin, l’accord s’articule autour de la production biologique et des échanges entre les deux pays sur le plan scientifique, de l’innovation et des bonnes pratiques agricoles.

Il a été aussi décidé de mettre en place un groupe commun de travail technique qui va permettre d’approfondir et d’élargir la coopération bilatérale dans le futur, a déclaré M. Sadiki à la MAP.

Cette réunion a permis aux deux parties de traiter des sujets extrêmement importants concernant le système alimentaire, la durabilité et l’agriculture, a ajouté le ministre.

De son côté, M. Özdemir, qui a qualifié les relations avec le Maroc de “très importantes”, a indiqué que l’accord signé ce jour permettra de hisser le niveau du partenariat bilatéral et d’échanger les connaissances dans le domaine de la production biologique.

Le projet DIAF porte sur trois composantes à savoir: la promotion de l’agriculture biologique; la professionnalisation des organisations professionnelles agricoles et forestières (OPAF) et l’amélioration de la planification et du contrôle dans le secteur forestier.

Il vise à renforcer le cadre juridique et institutionnel de promotion et de suivi de la production agricole biologique durable, la professionnalisation des OPAF et la gestion durable et multifonctionnelle des forêts.

Plus tôt dans la journée, M. Sadiki s’était entretenu avec le ministre italien de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Francesco Lollobrigida, des moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine agricole.