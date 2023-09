Blé tendre : Le Maroc veut importer 20 millions de quintaux

Dans une note aux importateurs publiée sur son site internet, l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) informe que par décision conjointe des ministères des Finances et de l’Agriculture relative à la prime forfaitaire du blé tendre importé, «il a été décidé de mettre en place, au profit des opérateurs, un système de restitution à l’importation du blé tendre entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023 pour une quantité maximale de 20 millions de quintaux».

La même source précise que les modalités de mise en application de ce système feront l’objet d’une circulaire qui sera publiée par l’ONICL.

Dans un article consacré à ce sujet ce lundi, l’agence Reuters rappelle que le Maroc a lancé un premier programme d’importation pour la saison 2023-2024 visant 2,5 millions de tonnes durant la période juillet-septembre. La décision de prolonger la campagne d’importation était attendue après que les minotiers marocains ont estimé les besoins d’importation du pays à environ 5 millions de tonnes (soit 50 millions de quintaux) pour cette saison.

D’après Reuters, l’Union européenne a été jusqu’à présent le principal fournisseur du Maroc cette saison, avec 1,2 million de tonnes de blé tendre expédiées à la mi-septembre. Les minotiers marocains ont également signalé avoir importé environ 100.000 tonnes de blé russe, souligne la même source. Les commerçants s’attendaient à ce que la Russie puisse gagner davantage de parts de marché au Maroc.