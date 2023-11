Al Haouz : Démarrage de la réhabilitation des unités agricoles impactées par le séisme

La reconstruction post-séisme bat son plein. Parallèlement à la remise sur pied des routes, maisons et autres édifices endommagés par le séisme dévastateur du 8 septembre, les autorités s’attellent à réhabiliter l’appareil productif agricole, et en particulier les unités de valorisation, qui emploient des milliers de personnes dans ces régions rurales.

La direction provinciale de l’agriculture de Marrakech vient d’ailleurs de lancer un appel d’offres pour l’étude des unités de valorisation des produits agricoles impactés par le séisme dans la province d’Al Haouz. Sont concernées une vingtaine de ces unités, situées dans les cercles d’Amizmiz, Asni et Tahanouat.

Les unités visées par cette étude portent sur différentes filières. On retrouve ainsi des unités de conditionnement des pommes, une unité de trituration et de mise en bouteille d’huile d’olive, une miellerie, un centre d’approvisionnement d’aliment de bétail, des unités de séchage et de distillation des plantes aromatiques et médicinales, ou encore une unité de fabrication de fromage.

L’étude, qui s’étalera sur une période d’un mois, devra notamment réaliser une expertise et un diagnostic des structures de ces unités, avec l’objectif de déceler l’ensemble des dégradations provoquées par le séisme. Il s’agira dans un deuxième temps d’élaborer des plans d’exécution des travaux de réhabilitation.

Rappelons que le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, avait annoncé, fin octobre à la Chambre des représentants, la préparation d’un programme intégré d’un budget de près de 10,3 milliards de dirhams, dédié à la reconstruction des bases de la dynamique agricole dans les régions touchées par le séisme et à leur développement. La première phase d’urgence d’un budget de 611 millions de dirhams a commencé dès le mois d’octobre, avec pour objectif de réparer les dégâts engendrés par le séisme et de permettre ainsi aux agriculteurs de reprendre leurs activités agricoles.