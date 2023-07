Agriculture : Le Maroc et la Chine signent un mémorandum d’entente

Le Maroc et la Chine ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) pour le renforcement de la coopération dans le domaine agricole.

Paraphé par le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, et son homologue chinois, Tang Renjian, ce MoU vise à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique et un développement commun des deux parties dans le domaine de l’agriculture, à renforcer la sécurité alimentaire et à contribuer au développement économique des deux pays.

Les domaines de coopération portent notamment sur la pêche, l’aquaculture, la technologie de transformation des produits de la mer, l’agriculture biologique, ainsi que la technologie de transformation, de stockage et de transport des fruits et légumes.

Ils concernent également l’investissement et le commerce agricole, le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines, le savoir-faire, la technologie et le système d’innovation dans l’agriculture moderne, le conseil agricole, la numérisation et l’innovation agricole, en plus des techniques d’irrigation et de gestion de l’eau, ainsi que la recherche agronomique.