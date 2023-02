Agadir : Les chantiers achevés du PDU

Plusieurs projets et sous-projets ont été réalisés dans la capitale du Souss pour un investissement global de plus de 1,46 MMDH.Aménagement urbain, circulation… Bilan des chantiers.

La transformation urbaine de la ville d’Agadir se poursuit. Dans le cadre de la concrétisation du Programme de développement urbain 2020-2024, plusieurs projets et sous-projets ont été achevés pour un investissement global de plus de 1,46 MMDH, soit 23% du coût global du programme. C’est ce qui a été annoncé en fin de semaine dernière, lors de la 8e réunion du Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation dudit programme.

Des projets livrés…

Trente-quatre mois après le lancement de ce programme, les travaux engagés ont abouti à des résultats concrets. En effet, les projets dont les travaux ont été menés à bout sont au nombre de 23, pour un coût global de près de 400 MDH, indique le Comité de pilotage.

Parmi ces projets, la mise à niveau de l’Avenue Mohammed V, la réalisation de 20 terrains de proximité dans les différents districts de la ville, la réalisation du parc urbain Ibn Zaidoun et l’aménagement d’espaces verts à Anza, Bensergao et Tikiouine, la réhabilitation du marché municipal de Talborjt ou encore la réalisation du parking souterrain Al Inbiâat. A cela s’ajoutent l’aménagement de places publiques et la construction de plusieurs infrastructures scolaires.

Le bilan du Comité de pilotage du PDU fait aussi état de l’achèvement de nombreux sous-projets. Il s’agit notamment de la réalisation de la trémie de la voie express urbaine au croisement du Barreau Est-Ouest et de celle de la trémie de la voie express urbaine au croisement de l’Avenue Abderrahim Bouabid. L’aménagement d’un certain nombre de voies et artères a également été finalisé.

On retiendra également la mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés à Tikiouine et à Anza. Au total, ce sont 21 sous-projets qui ont été clôturés pour un coût global de près de 1,6 MMDH, précise la même source.

…D’autres avancent

D’autres travaux sont encore en cours avec un rythme soutenu. Le montant global des engagements contractés par les différents maîtres d’ouvrage délégués s’élève à 4,54 MMDH, soit 72% du coût global du programme. Pour l’année 2023, le montant global des engagements des différents maîtres d’ouvrage délégués dépassera 1,76MMDH. Une activité dynamique qui n’est pas sans un impact certain sur le secteur du BTP dans la région d’Agadir, avec un effet d’entraînement sur tout son écosystème. Le projet de la 1ère ligne du Bus à haut niveau de service Amalway (BHNS) est sur la bonne voie. Dans ce chantier d’envergure, il est avancé dans le dernier bilan du Comité de pilotage l’achèvement des sous-projets de cette première ligne du BHNS. Ainsi, la première tranche reliant le port d’Agadir au carrefour El Kamra est réalisée à 98%. Ce tronçon englobe 11 stations et 3 pôles d’échange.

Ce projet, rappelons-le, a été lancé en février 2020. Doté d’un budget global de 1,2 MMDH, ce chantier ambitionne de transporter, une fois en activité, 600.000 voyageurs par jour.