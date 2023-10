La destination Agadir et région a enregistré près de 100.000 arrivées et plus de 420.000 nuitées dans les hôtels classés lors du mois de septembre dernier. Si on peut se réjouir des retombées minimes du séisme d’Al Haouz sur l’activité et de la reprise post-Covid, les chiffres réalisés restent encore en deçà de leur niveau…