Aéronautique: Jazouli promeut la destination Maroc à Montréal

Le ministre s’est rendu dans la métropole québécoise à la tête d’une délégation d’acteurs de l’écosystème aéronautique marocain.

Cette délégation est composée notamment de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) ainsi que d’autres entreprises marocaines opérant dans le secteur de l’aéronautique.

Pour la 2ème année consécutive, le Maroc fût le seul pays du continent africain présent lors de ce forum d’affaires international de l’industrie aérospatiale, qui réunit chaque année plus de 3.000 participants et 1.500 entreprises de 45 pays différents.

1/2 🇨🇦🇲🇦 Under the enlightened vision of His Majesty King Mohammed VI, May God assist Him, #Morocco has established itself as one of the world's leading Aero industry. pic.twitter.com/ZMEbLv0h6k

— Mohcine Jazouli محسن الجزولي (@mohcine_jazouli) April 5, 2023