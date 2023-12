Aérien : Après 10 ans d’absence, British Airways de retour sur la destination Agadir

BA Euroflyer, filiale court-courrier de British Airways, lance une nouvelle route aérienne qui reliera, à partir du 31 mars prochain, l’aéroport de Londres Gatwick à Agadir.

«Agadir rejoint Marrakech pour devenir la deuxième destination marocaine sur la carte des routes de British Airways. Ce sera la première fois depuis plus d’une décennie qu’Agadir sera accessible aux clients de British Airways», souligne la compagnie dans un communiqué.

Les vols seront opérés à bord d’un Airbus A320-200 doté de deux cabines pour les passagers en classe affaires et en classe économique, précise-t-on.

Cité dans le communiqué, Tom Stoddart, PDG de BA Euroflyer, a souligné à quel point la capitale du Souss sera une destination de choix pour les Britanniques : «Agadir est une destination côtière qui bénéficie de 300 jours de soleil par an, nous savons donc qu’elle connaîtra une forte demande de la part de notre clientèle loisirs et en particulier de celle qui recherche des forfaits vacances. Elle offre des plages, des terrains de golf et des sports nautiques ainsi que la possibilité de découvrir des sites culturels, tels que la Kasbah d’Agadir».

Côté prix, les vols aller-retour de Londres Gatwick à Agadir commencent à partir de 138 £, soit près de 1.700 dirhams.

Selon la presse spécialisée, cette nouvelle route aérienne de British Airways sera confrontée à la concurrence d’EasyJet, Tui et Wizz Air, ainsi que d’autres aéroports londoniens proposant des vols vers Agadir. Ce qui en fera une liaison populaire pour les passagers de diverses villes du Royaume-Uni.