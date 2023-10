800 millions de dirhams pour les travaux d’agrandissement de l’aéroport d’Agadir

L’Office national des aéroports (ONDA) a procédé au lancement d’un concours architectural en vue de la désignation du maître d’œuvre qui sera chargé de la réalisation des études et suivi des travaux du projet d’extension et de réaménagement des installations terminales à l’aéroport Agadir Al Massira.

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l’exécution des travaux à réaliser est de 800 millions de dirhams, précise l’avis de concours.

Le projet vise à doter la plateforme aéroportuaire d’Agadir des infrastructures et installations techniques nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de l’activité aérienne sur ce site, précise-t-on. Il comprend l’extension du terminal passagers d’une superficie d’environ 45.000,00 m², le réaménagement du terminal existant d’une superficie d’environ 25 000 m², ainsi qu’un aménagement extérieur d’une superficie d’environ 55.000 m².

Sont notamment concernés par ces travaux le hall public, les zones de filtrage à l’entrée et d’enregistrement, les espaces de contrôle de police aux frontières au départ et à l’arrivée, les salles d’embarquement et débarquement, ou encore les zones de tri et de livraison des bagages.

Pour ce qui est des aménagements extérieurs au terminal, le projet prévoit notamment un parking pour voitures côté ville d’une capacité de 2.300 places. Le projet prévoit également la démolition et la reconstruction des bâtiments se trouvant dans l’emprise du projet (catering, fret, hangar de maintenance, etc.)

Il est précisé que les bâtiments doivent être conçus conformément aux normes environnementales en vigueur et doivent répondre aux exigences de la certification HQE avec un excellent niveau.

L’ouverture des plis est prévue le mardi 5 décembre 2023.