18 entreprises marocaines en mission d’affaires au Portugal

La Chambre de commerce, d’industries et des services du Portugal au Maroc (CCISPM) a mené une mission d’affaires à Lisbonne avec une délégation représentant 18 entreprises marocaines. Objectif : prospecter les opportunités d’affaires dans le marché portugais.

Organisée en collaboration avec la Chambre portugaise de commerce et d’industrie (CCIP) et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), cette mission première du genre pour la CCISPM a réuni des entrepreneurs marocains de tout bord, opérant dans différents secteurs tels que l’agroalimentaire, la santé, les services, les mines, ou encore le BTP.

«Habitués à inviter les entrepreneurs portugais à prospecter le marché marocain, nous avons testé pour la première fois une mission d’affaires dans le sens inverse, en emmenant une délégation marocaine vers le marché portugais», a déclaré Jose Maria Teixeira, Président de la CCISPM.

«Avec cette mission à Lisbonne, les entreprises marocaines participantes ont pu investiguer de manière concrète les opportunités qu’offre le marché portugais et qui s’avèrent d’ailleurs très prometteuses. Nous en sommes ravis», a-t-il poursuivi.

Cette première mission a permis de mieux connaître le tissu économique portugais et de détecter les champs de coopération potentiels.

Les entreprises participantes ont été reçues, le premier jour, dans le siège de la Chambre de Commerce et Industrie du Portugal, en la présence de personnalités institutionnelles et d’affaires portugaises ainsi que par son excellence M. Othmane Bahnini, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Portugal, qui n’a pas manqué de souligner l’importance de cette mission :

«Cette mission intervient au bon moment, juste après la tenue du Forum économique Maroc-Portugal et de la 14e Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Portugal et dénote de l’intérêt porté par la communauté des affaires des deux pays, proches géographiquement et culturellement, à la construction d’une coopération économique solide et durable, basée sur la complémentarité économique et l’intérêt mutuel», a déclaré, de son côté, Othmane Bahnini, Ambassadeur du Maroc au Portugal.