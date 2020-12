Whatsapp ajoute des « paniers d’achats » pour encourager le shopping

Désormais, tout en parcourant les produits d’une entreprise, les utilisateurs Whatsapp peuvent ajouter plusieurs articles à leurs paniers et envoyer la totalité de la commande dans un seul message. Ce paramètre est disponible dans le monde entier depuis mardi dernier, explique WhatsApp sur un blog.

Avec cette nouvelle fonctionnalité de panier d’achats, Whatsapp veut attirer plus de clients professionnels et encourager sa base de 1,5 milliard d’utilisateurs individuels à effectuer des achats sur l’application et ainsi développer Whatsapp Business qui compte plus de 50 millions d’utilisateurs professionnels.

Pour WhatsApp, le succès avec le commerce est crucial. Car malgré sa portée gigantesque, l’application rapporte actuellement peu ou pas d’argent, vu qu’elle est disponible gratuitement pour ses utilisateurs. Aussi, l’application n’a pas encore un service de paiement intégré.

(Avec MAP)