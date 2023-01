Vidéo. L’artiste Ahmed Ben Yessef célébré par la Fondation BMCI

«Ben Yessef, singularité et fortune d’une œuvre», c’est le titre du livre que la Fondation BMCI a édité en hommage à l’artiste-peintre prolifique Ahmed Ben Yessef.

La Villa des Arts de Casablanca a brillé, mercredi 18 janvier 2023, aux couleurs de la paix et de la liberté. Ahmed Ben Yessef y a été célébré par la Fondation BMCI. L’essence et l’écho de ses œuvres, qui portent très souvent des messages de paix et de défense de la liberté, ont résonné durant cette soirée hommage où un projet mémoriel a été présenté aux invités venus nombreux rencontrer cet artiste-peintre prolifique.

«Nous sommes ravis de participer à cet événement et de contribuer à notre façon et de manière modeste à la promotion de l’art, de la culture et de la solidarité au Maroc. En éditant un livre sur ce grand artiste, nous essayons de contribuer au maintien de la mémoire et de la célébration de nos artistes marocains», déclare Jaouad Hamri au micro de La Vie éco.

Le Président du Conseil de surveillance de la BMCI et Président de la Fondation BMCI nous affirme que ce projet mémoriel permettra la sauvegarde de l’héritage de cet artiste natif de Tétouan, et constitue une inspiration pour les générations futures. D’ailleurs, l’ouvrage sera distribué gratuitement dans toutes les bibliothèques du Royaume, annonce de son côté Philippe Dumel, Président du directoire de la BMCI et Vice-président de la Fondation BMCI.

L’artiste qui s’inspire dans ses œuvres de la tradition maroco-andalouse, oscillant entre réalisme et expressionnisme, n’a pas caché, au micro de La Vie éco, sa joie et sa fierté. «C’est un grand honneur pour moi. Cet hommage traduit cette culture de la reconnaissance, propre à notre pays. Nous, artistes, avons besoin de cela. Ça nous booste et ça nous rend fiers», témoigne Ahmed Ben Yessef.