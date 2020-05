Valoriser son entreprise en ligne est maintenant possible

InstaVal, une plateforme de préparation à l’investissement et introduction aux investisseurs lance un outil d’évaluation d’entreprise en ligne, 100% automatisé qui délivre en temps réel des rapports de valorisation d’entreprise. Sa technologie propriétaire est basée sur des méthodes de valorisation d’entreprise conformes aux normes IPEV et sur des modèles prédictifs d’apprentissage automatique.

L’algorithme nécessite la saisie de 40 points de données répartis sur 30 questions relatives aux fondamentaux, données financières et paramètres transactionnels de l’entreprise, afin de produire instantanément un rapport de valorisation d’une page en format PDF « InstaPager ». La technologie est conçue pour toute entreprise, issue de tous secteurs, toutes tailles et tous pays. « Eu égard aux conditions actuelles du marché, les fondateurs de startups ainsi que les patrons de PMEs trouveront la plateforme particulièrement utile pour évaluer leurs options stratégiques, c’est à-dire lever des fonds, fusionner avec la concurrence ou vendre l’entreprise. Pour chaque trajectoire économique, ils devront d’abord statuer sur le prix de l’actif, c’est-à-dire établir une valorisation indépendante de l’entreprise.” Atteste Akram El Youssi, Fondateur & PDG de InstaVal.

Sur la plateforme – dont voici le lien www.instaval.co – on apprend qu’Instaval a valorisé + 10 000 entreprises, opérant dans + 40 industries, implantées dans une cinquantaine de pays. “La plateforme InstaVal apporte une structure et une assistance aux start-ups qui cherchent à comprendre comment valoriser leur entreprise et approcher les investisseurs.” Kevin Kilty, Fondateur & PDG de HubPay. La sensibilité au covid19 dépasse sa prouesse algorithmique. En fait, InstaVal offre une exonération totale pour les entrepreneurs lors de la souscription au plan tarifaire « Angel », dont le prix public est 1000 DH. Les utilisateurs pourront ainsi effectuer autant d’itérations et éditer autant de rapports de valorisation qu’ils le souhaitent, sur la même entreprise pendant un mois, en appliquant le code NOCOVIDNOW.