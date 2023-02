Valorisation des industries culturelles : Le modèle londonien exposé à Rabat

Le Maroc intègre davantage la culture dans son développement. Dès la prochaine rentrée, des filières spécialisées dans la culture, les arts et le patrimoine seront créées. Le modèle londonien de la valorisation des industries culturelles et créatives a été mis en exergue, lors de la 4e conférence «Morocco 21», organisée à Rabat le 27 janvier dernier.

L’expertise londonienne s’est invitée à la 4e édition du cycle de Conférences «Morocco 21» dédiée au secteur culturel, organisée par News Com Africa Holding, au Musée Mohammed VI d’Art moderne et contemporain, en présence d’éminents experts du secteur.

L’objectif de cette manifestation était de démontrer l’importance des industries culturelles et créatives comme moteur de l’innovation et leurs avantages dans le développement des territoires et des institutions.

En ce sens, la Fondation nationale des musées (FNM) fournit bien des efforts pour la préservation de la culture marocaine et sa promotion. D’ailleurs, Mehdi Qotbi, président de la FNM annonce qu’un musée sera prochainement ouvert à Marrakech, ainsi que dans d’autres villes marocaines.

À son tour, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement, a considéré la culture comme un élément essentiel dans le programme universitaire des jeunes Marocains. Lors de la prochaine rentrée universitaire, des filières spécialisées dans la culture, les arts et le patrimoine seront créées.

Londres est un modèle à suivre en la matière. Les industries culturelles généraient, avant la pandémie, 71 milliards de dollars pour l’économie annuellement, a indiqué Justine Simons, adjointe au maire de Londres chargée des Industries culturelles et créatives. Le secteur culturel est également un levier pour le secteur touristique puisque quatre personnes sur cinq prennent en compte la créativité et la culture dans leurs décisions de visiter ou de vivre dans un pays.