Une start-up marocaine retenue dans le prix «Les Margaret »

Il s’agit de Hanae Bezad, CEO de Douar Tech, une start-up qui promeut l’indépendance économique des jeunes dans les douars, en particulier des femmes issues de milieux précaires dans les zones rurales du Maroc, par le biais de formations à l’entrepreneuriat et aux technologies.

Avec plus de 340 candidatures reçues venues d’Europe et d’Afrique, le prix «Les Margaret» révélera, le 21 avril prochain, les lauréates qui bénéficieront d’un programme d’accélération et un financement total d’une valeur d’un million d’euros.