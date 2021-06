Une plateforme numérique de services juridiques et judiciaires à distance au profit des MRE jusqu’au 15 septembre

Cette plateforme, lancée mercredi à Rabat, a été initiée dans le cadre de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les MRE, en vue de préserver leurs intérêts et consolider leurs liens avec la Mère-Patrie, et intervient dans le sillage du chantier de la digitalisation des prestations offertes à cette catégorie, indique le ministère délégué dans un communiqué.

Accessible à travers le lien « http://www.mdcmre.rdv.gov.ma« , cette plateforme a été réalisée en collaboration avec le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la présidence du Ministère public et l’Agence du développement digital (ADD), selon la même source.

Elle intervient également dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19 et assurer la continuité des services juridiques et judiciaires fournis aux MRE par les différents intervenants dans le domaine judiciaire (ministère, CSPJ et présidence du Ministère public).

Fruit d’efforts et d’une coopération permanente et étroite entre le ministère délégué chargé des MRE et l’ADD, la plateforme doit permettre aux Marocains résidant à l’étranger n’ayant pas pu rentrer au Maroc, en raison des conditions actuelles imposées par la pandémie de la Covid-19, la prise de rendez-vous à distance et la communication par visioconférence avec les magistrats du CSPJ et de la présidence du Ministère public, ainsi qu’avec les fonctionnaires du ministère de la justice et du ministère délégué chargé des MRE, afin de bénéficier des services juridiques et judiciaires lors de la période précitée.

La création de cette plateforme intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’une recommandation du Comité technique issu de la commission ministérielle pour les affaires des MRE et de la migration, lors de sa 8è réunion tenue le 19 mai 2021, relative à la mise en place d’une plateforme numérique pour offrir des prestations juridiques et judiciaires à distance aux MRE en vue de l’accompagnement de leur séjour estival, dans la perspective de la pérennisation de cette plateforme, avec la création d’une commission centrale ad-hoc, conclut le communiqué.