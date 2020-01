Une motion législative pour lutter contre le cancer

La motion, qui sera présentée via le site créé à cet effet par la Primature et sera ensuite déposée au Parlement, porte sur la création d’un «Fonds spécial pour lutter contre le cancer à la Trésorerie générale, avec comme ordonnateur le ministre de la santé». L’objectif, affirment ses initiateurs, est de participer à la couverture globale des cancers au Maroc. Le fonds doit aussi contribuer à la construction de complexes et centres hospitaliers hors de l’axe Casa-Rabat.

L’initiative a pris naissance sur les réseaux sociaux, et sur instigation de ce professeur universitaire, il a été décidé de la traduire dans la réalité en faisant usage des mécanismes prévus à cet effet par la loi et la Constitution. L’assemblée fondatrice du comité de la motion a donc eu lieu mardi et un délégué a été nommé, conformément à la loi organique 64.14, promulguée en août 2018. Ce comité, rappelons-le, doit être formé d’au moins 9 membres choisis parmi les pétitionnaires et appartenant à au moins 4 Régions. En parallèle, l’opération de collecte des signatures a été engagée. Cela en prenant soin de rappeler aux signataires de s’assurer qu’ils sont inscrits sur les listes électorales, condition préalable à l’aboutissement de la procédure.