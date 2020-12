Une borne de recharge 100% marocaine pour véhicules électriques voit le jour

La première borne de recharge intelligente, pour véhicules électriques, 100% marocaine : « iSmart » a été présentée, lundi 21 décembre 2020 au siège du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, en présence du Ministre Moulay Hafid Elalamy.

Cette borne de recharge est le fruit d’un projet de recherche développé à la demande d’industriels du secteur automobile par le Green Energy Park, plateforme de recherche mise en place conjointement par l’IRESEN et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et soutenu par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique et le Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement.

« Je suis très heureux et fier de ce projet hautement stratégique pour notre pays qui a été réalisé par des compétences marocaines. Il représente l’une des composantes de l’infrastructure de la mobilité durable dans laquelle le Maroc est engagée sous l’impulsion de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste », a déclaré Moulay Hafid Elalamy.

Ismart est une nouvelle génération de bornes de recharge intelligentes à usage professionnel et domestique qui dispose de deux types de connecteurs et de 4 versions : murale, mobile, sur candélabre ou sur pied. Destinée au marché marocain, elle comprend des caractéristiques techniques adaptées pour un usage flexible et efficace et est d’une capacité allant de 7 à 22 kw.

Dans le cadre de l’écosystème vert, dans son volet mobilité durable, une ligne de production de cette nouvelle génération de bornes intelligentes sera installée à Benguerir en 2022, avec l’appui du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’économie Verte et Numérique pour l’industrialisation de ce projet. La capacité de production de cette usine sera de 5000 bornes par an.

Pour l’industrialisation de cette borne, des partenariats des sous-traitance seront développés avec des industriels opérant notamment dans l’injection plastique, l’usinage / pliage tôle fine, la découpe laser et la fabrication de cartes électroniques.

Une borne rapide d’une capacité variant entre 20 kw et 60 kw est également en cours de développement pour une commercialisation prochaine.