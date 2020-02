Un nouveau service interentreprises dans la zone industrielle d’Ain Sebaa et Hay Mohammadi

Ce nouveau projet constitue le point de départ d’une nouvelle gouvernance basée sur la mutualisation des moyens et des compétences au bénéfice du développement durable des petites et moyennes entreprises.

L’Association des industriels de la zone Aïn Sebaa et Hay Mohammadi (AZIAN), en partenariat avec le Groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité industrielle (GIPSI) et le Croissant rouge marocain, vient de procéder à la mise en place d’un Service interentreprises de santé et sécurité au travail (SST), conformément aux dispositions de la loi 65-99 relative au Code du travail et notamment celles relatives aux services médicaux de travail. Inscrite dans le cadre du plan d’action 2020 de l’association, l’initiative vise à apporter une solution adaptée aux PME et TPE de la zone et également anticiper les dispositions réglementaires en cours de préparation, pour inciter les entreprises industrielles, commerciales, d’artisanat et de services qui emploient moins de 50 salariés à créer des services médicaux de travail communs et mutualisés.

Ainsi, les entreprises de la zone industrielle bénéficieront d’un centre de SST dédié avec un ingénieur hygiène, sécurité, environnement (HSE), un médecin du travail et un infirmier, selon une formule forfaitaire de 4 500 DH/an. Ce nouveau projet constitue ainsi le point de départ d’une nouvelle gouvernance basée sur la mutualisation des moyens et des compétences au bénéfice du développement durable des petites et moyennes entreprises. L’enjeu étant de renforcer la culture de la gestion du risque et de la sécurité au travail dans le tissu économique national.