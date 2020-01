Un nouveau Musée national de la photographie voit le jour à Rabat

L’exposition inaugurale « Sourtna », qui marque le démarrage de l’année culturelle 2020, offre une sélection des œuvres de jeunes photographes émergents, présentées par le photographe international originaire de Casablanca Yassine Alaoui Ismaili, alias « Yoriyas ».

Cette « carte blanche » donnée au jeune Yassine lui offre l’opportunité de faire découvrir tout un courant de jeunes photographes urbains et leur permettre de partager leur vision des enjeux de la modernité marocaine, indique-t-on auprès des organisateurs. Alors que la photographie s’impose comme une tendance forte de la création contemporaine, Rabat est de nouveau précurseur en abritant le premier Musée national, appelé à émerger comme l’un des pionniers à l’échelle du continent africain.

Le président de la Fondation nationale des Musées, Mehdi Qotbi, a déclaré à la presse que l’inauguration du Musée national de la photographie s’inscrit dans le droit fil des orientations de SM le Roi Mohammed VI en matière notamment de démocratisation de la culture.

« Dans ce lieu, Fort Rottembourg, plein d’histoire et à proximité d’un quartier populaire, nous faisons en sorte que la culture soit à la portée de chaque Marocain », a t-il fait observer, relevant que « ce ne sont plus les gens des quartiers populaires qui doivent se déplacer vers la culture, mais l’essentiel c’est de mettre la culture à leur portée ».

Mehdi Qotbi a en outre souligné rappelé que le devoir de la Fondation consiste à mettre en avant les jeunes talents, accorder de la place aux jeunes et contribuer à leur donner de l’espoir.

De son côte, le commissaire de l’exposition « Sourtna » Yassine Alaoui Ismaili a mis en évidence la dimension de cet évènement culturel en tant qu’expérience favorisant une liaison intergénérationnelle. « A travers cette exposition, j’ai souhaité rassembler plusieurs générations de photographes afin de créer un effet de synergie, ce qui représente une motivation pour les jeunes artistes », a t-il dit dans une déclaration à la MAP.

Le Fort Rottembourg, Fort Hervé ou encore Borj El Kebir est une fortification érigée à la fin du 19ème siècle sur la corniche de Rabat afin d’abriter deux canons de 30 tonnes venus de Hambourg et offerts par les Allemands. Le premier nom du Fort tire son nom de celui de l’ingénieur allemand Walter Rottembourg, officier chargé des travaux qui ont débuté en juin 1888 et achevés 12 ans plus tard en 1894. Le Fort Rottembourg a été renommé en 1912, « Fort Hervé » par les Français, porte aujourd’hui aussi le nom de Borj El Kebir. Il représente le premier bâtiment en ciment armé jamais construit dans le Royaume.

(Avec MAP)