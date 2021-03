Un marocain à la tête de la Direction des Ressources Humaines de JTI Italie

« Yassine Kabbaj, Directeur des Ressources Humaines JTI North Africa, prend officiellement ses fonctions le 1er mars au sein de JTI en Italie, l’un des 5 plus gros marchés de JTI au monde, parmi les 130 pays où l’entreprise est présente », a annoncé l’entreprise internationale dans un communiqué.

Yassine Kabbaj est le 1er collaborateur de la région MENEAT (Moyen Orient, Proche Orient Afrique et Turquie) à être promu à ce poste dans un marché aussi important. Il a passé 7 ans à la tête de la direction des ressources humaines de JTI North Africa, période pendant laquelle il a brillamment accompagné la croissance significative de l’entreprise tant au niveau de la gestion des ressources humaines, son cœur de métier, qu’au niveau stratégique en tant que membre actif du Comité de Direction.

M. Kebbaj a réussi à mettre en place des structures optimisées dans les 3 pays sous sa responsabilité et des best practices RH qui ont permis non seulement d’atteindre l’efficience opérationnelle, mais également un haut niveau d’engagement des collaborateurs.

« En témoigne le titre de Top Employer octroyé à JTI au Maroc chaque année depuis 2018 mais également le lancement en 2021 d’une politique de congé parental pionnière et avant-gardiste », fait observer la même source.

« En parallèle à sa mission locale, Yassine Kabbaj a participé à différents groupes de travail internationaux, notamment celle qui a refaçonné la gestion des talents au niveau global », indique JTI.

Avant d’intégrer JTI North Africa, Yassine Kabbaj a évolué pendant 6 ans chez Ericsson, période pendant laquelle il a occupé différents postes de responsabilité en gestion des ressources humaines au niveau local (HR lead Maroc) et régional (Planification des Effectifs, Rémunération et Avantages Sociaux Maghreb).

Âgé de 38 ans et père de deux enfants, M. Kabbaj a accompli l’ensemble de son cursus académique au Maroc. Il est diplômé en Marketing et Communication de l’IIHEM, où son leadership s’exprimait déjà au niveau de son/ses rôle(s) à l’AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales).

Japan Tobacco International – JTI est une entreprise internationale de premier plan dans le secteur du tabac et du vapotage, présente dans plus de 130 pays. JTI est le propriétaire mondial à la fois de Winston, la 2ème marque de cigarettes au monde, et de Camel, en dehors des États-Unis, et réalise la plus grande part des ventes des deux marques. Parmi ses autres marques mondiales figurent Mevius et LD.

JTI est également un acteur majeur sur le marché international du vapotage avec sa marque Logic et sa marque de vapeur de tabac Ploom. Basée à Genève, en Suisse, JTI emploie plus de 44.000 personnes dans le monde et s’est vu décerner le prix du meilleur employeur mondial pour la 7ème année consécutive. JTI est membre du groupe de sociétés Japan Tobacco. (Pour plus d’informations, visitez www.jti.com)

Présente au Maroc depuis 2011 où elle a établi son siège pour l’ensemble de ses activités en Afrique du Nord, JTI assure la distribution de ses marques Winston, Camel, Monte Carlo, LD, Glamour et les produits Mouassal de la marque Nakhla à travers NATC (North Africa Tobacco Company), auprès de points de vente dans l’ensemble du Royaume. JTI au Maroc a été certifiée Top Employer pour 2021, confirmant son statut d’employeur national et international de référence pour la 4ème année consécutive.

(Avec MAP)