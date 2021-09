Succédant à la première édition « Maroc reefer Tour » organisée en 2018, cette nouvelle initiative permettra à l’armateur français d’aller à la rencontre de ses clients, producteurs et industriels marocains, afin de partager avec eux les bonnes pratiques et leur proposer des sessions de formation pour l’amélioration de la qualité de transport des produits et une meilleure maîtrise de la chaîne logistique. A cette occasion, le Consul général de France à Casablanca, Serge Mucetti, et le Directeur général de CMA CGM au Maroc, Christophe Colloc, ont inauguré le conteneur itinérant CMA CGM en présence du Directeur central commercial et marketing du groupe CMA-CGM, Guillaume Lathelize, et de représentants de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (FOODEX), de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM). Dans une déclaration à la MAP, M. Mucetti, a souligné l’intérêt qu’il porte à l’action des entreprises françaises au Maroc, notant que cette opération vient à point nommé au regard de la sortie de crise sanitaire qui a eu de nombreuses conséquences avec un impact sur l’activité économique.

A ce titre, le diplomate a relevé que CMA-CGM a fait montre de sa résilience tout en poursuivant ses activités et ses efforts en matière de lutte contre les changements climatiques à travers la décarbonation, ajoutant que “Maroc Conteneur Tour” est une occasion pour dynamiser davantage le transport maritime, rencontrer les professionnels et faire de la prospective économique. Pour sa part, M. Colloc a expliqué que le “Maroc Conteneur Tour” 2021 parcourra près de 1.600 kilomètres, de Tanger à Agadir, et ira à la rencontre de plus 300 professionnels qui bénéficieront de 25 formations, ajoutant que le conteneur aménagé se veut être un lieu d’échange et d’expertise pour partager les bonnes pratiques d’empotage des conteneurs dry et reefer ainsi que sur les nouvelles technologies reefer du groupe CMA-CGM.

« L’objectif de cette opération est de partager avec les clients nos bonnes pratiques, leur faire découvrir nos nouveaux services à valeur ajoutée notamment en termes d’assurance, de décarbonation du transport et de traçabilité des produits”, a affirmé dans une déclaration similaire M. Lathelize, ajoutant qu’il s’agit aussi de rencontrer à nouveau les intervenants du secteur « après cette longue période de pandémie qui nous a tenu éloigné d’eux”. Cette caravane sera aussi l’occasion pour CMA CGM Maroc de proposer de nouvelles solutions à ses clients, notamment les conteneurs Reefer « Climactive controlled atmosphere », capables de contrôler l’atmosphère dans le conteneur en fonction de la respiration naturelle des fruits, permettant de mieux en maîtriser le mûrissement et d’en préserver toute la valeur nutritionnelle.

Il s’agira également pour la filiale du troisième armateur mondial de partager avec la nouvelle technologie des conteneurs connectés, fruit d’un partenariat avec TRAXENS, qui permettra aux clients d’obtenir des informations complètes, sûres et en temps réel sur leurs marchandises, en plus de mettre à leur disposition l’offre “Networking services”, première et seule solution de mise en relation commerciale sur le marché. Pendant près de deux mois, le conteneur itinérant s’arrêtera à Tanger, du 1er au 4 novembre, Larache, du 11 au 13 novembre, Agadir, du 15 au 25 novembre, Essaouira, du 30 novembre au 1er décembre, Marrakech, du 7 au 9 décembre, Fès, du 15 au 17 décembre, et à Casablanca du 20 au 23 décembre. Pour le Groupe CMA CGM, implanté au Royaume depuis 1983, le Maroc revêt un caractère stratégique en raison notamment de son dynamisme et de son rôle de carrefour des échanges entre l’Europe, l’Afrique et le Bassin Méditerranéen.

Fort de son expertise et de ses 1.000 collaborateurs présents au Maroc, le Groupe CMA CGM y est devenu un leader du transport maritime et de la logistique avec 31 services maritimes escalant dans les trois principaux ports marocains (Agadir, Casablanca, Tanger Med) et desservant 81 ports en direct depuis le Maroc.