Transition numérique: Signature d’une convention de partenariat entre l’IMR et le groupe Al Omrane

Une convention de partenariat entre l’Institution du Médiateur du Royaume (IMR) et le groupe Al Omrane a été signée, lundi à Rabat, en vue de renforcer la digitalisation de leurs services et le traitement rapide des plaintes des citoyens liées à leur droit au logement.

Cet accord, signé par le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, et le président du groupe Al Omrane, Badr Kanouni, vise à faire de la digitalisation un moyen rapide et efficace pour recevoir et traiter les demandes des citoyens, à travers la mise en place d’une plateforme digitale collaborative qui relie les systèmes d’information de l’Institution du Médiateur du Royaume (IMR) et du groupe Al Omrane.

Ce partenariat a pour but l’échange électronique des dossiers traités par l’IMR, notamment ceux portant sur les projets de logement, les relations commerciales du groupe Al Omrane et ses services offerts aux citoyens aux niveaux régional et national.

La signature de cette convention s’inscrit dans le droit-fil des hautes orientations royales, et en application des conclusions du rapport relatif au Nouveau modèle de développement et des recommandations du conseil économique, social et environnemental relatives à la transition numérique et la généralisation de l’administration électronique.