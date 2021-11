Tramways au Maroc : Webinaire sur les résultats de l’évaluation ex-post, le 10 novembre

« Casablanca et Rabat-Salé, en tant que membres du Partenariat MobiliseYourCity, ont été invitées à partager les résultats de l’évaluation ex-post des premières lignes de tramways avec la communauté de pratique du Partenariat, constituée de professionnels de la mobilité et de décideurs de 65 villes et 15 pays du monde entier », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les représentants locaux des deux villes, ainsi que l’Agence Française de Développement (AFD) et des experts se réuniront pour réfléchir sur les impacts de ces infrastructures et leur potentiel en tant que solutions de transport de masse à haut niveau de service pour les villes du Sud.

Les deux premières lignes de tramways sont en service dans les villes de Rabat-Salé et Casablanca depuis respectivement 2011 et 2012, rappelle la même source, soulignant que les systèmes modernes de transports en commun en site propre ont été introduits par les deux Sociétés de Développement Local STRS et Casa Transports pour améliorer la mobilité et la qualité de vie en ville de leurs citoyens, juguler la détérioration croissante du service de transport public et l’augmentation des niveaux de congestion.

Après 10 ans de fonctionnement, une évaluation ex-post, menée avec le soutien de l’AFD et des deux maîtres d’ouvrages de Rabat Salé et Casablanca, a permis d’évaluer les impacts de ces deux projets sur la mobilité, les dynamiques urbaines, le lien social, l’égalité homme femme, l’environnement, le climat et l’activité économique.