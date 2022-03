Traitement du cancer : Une opération chirurgicale novatrice réalisée au Maroc

Une première au Maroc. L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI (HUIM6) de Bouskoura réalise une intervention chirurgicale avec le scanner peropératoire le plus avancé au monde en neurochirurgie.

L’équipe neurochirurgicale de l’HUIM6 a réalisé une intervention sur une patiente atteinte de tumeur cérébrale, en recourant au scanner peropératoire Airo. Il s’agit, indique-t-on dans un communiqué, du premier système d’imagerie stéréotaxique peropératoire installé en Afrique permettant de réaliser des opérations avec reconstruction 3D en temps réel avec un temps d’exposition très faible aux rayons X.

L’opération s’est couronnée de succès et a permis une prise en charge optimale de la patiente tout en réduisant la durée de son hospitalisation, apprend-on du Centre hospitalier.

Ce scanner, souligne la même source, couplé à la neuronavigation, permet de révolutionner la neurochirurgie et de transformer la pratique dans un bloc opératoire. Dans le cas de cette intervention, il a permis de confirmer la possibilité de retirer l’intégralité de la tumeur et d’éviter ainsi au patient de multiples séances de chimiothérapie et de radiothérapie.