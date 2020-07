TPME industrielles : nouvelle génération de programmes pour la relance

Le ministère de l’industrie et du commerce vient de lancer, à travers l’Agence Maroc PME, une nouvelle génération de programmes d’appui pour soutenir les TPME industrielles. L’objectif étant d’accompagner la relance de leur activité économique et de donner une forte impulsion à leur croissance et compétitivité. Pour les offres d’accompagnement existantes, elles ont été reconfigurées en deux nouveaux programmes avec des taux d’appui plus intéressants et des conditions d’accès et de paiements assouplies. Il s’agit en l’occurrence des programmes «Istitmar» et «Mowakaba». Pour le premier, il s’agit d’un soutien à l’investissement de croissance et technologique pouvant atteindre 30% du projet d’investissement. Les projets réalisés au niveau des provinces et préfectures situées en dehors de l’axe Atlantique Tanger-Casablanca peuvent bénéficier d’un appui additionnel de 5%. En ce qui concerne le deuxième programme, il prévoit une prise en charge du coût du Conseil & d’assistance technique pouvant atteindre 80% pour les PME (au lieu de 70% actuellement) et 90% pour les TPE. Concernant les projets de créativité et de co-développement des TPE, le plafond est passé pour sa part à 2 MDH au lieu de 1 MDH.

Deux nouveaux programmes d’appui ont été mis en place, à savoir «Tatwir» et «Nawat». «Tatwir» est une offre intégrée sur mesure visant le développement des investissements dans les secteurs prioritaires, l’appui aux projets de développement de produits non encore industrialisés au Maroc et l’accélération des TPME à fort potentiel de croissance (Scale-up). Pour ce qui est de «Nawat», il consiste en un accompagnement intégré au profit des porteurs de projets, des autoentrepreneurs et des TPE ayant des projets d’investissement inférieur à 3 MDH. Nawat propose un accompagnement pré-investissement, à travers l’appui à l’élaboration des Business plans et un accompagnement post-investissement.