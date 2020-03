Toutes les mesures préventives et procédures proactives prises pour endiguer la propagation du Covid-19 sont annoncées via les canaux officiels (ministère de l’Intérieur)

Toutes les mesures et les procédures proactives et préventives prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19 sont annoncées via les canaux officiels, souligne le ministère de l’Intérieur.

Dans une mise au point, le ministère a démenti les allégations et les mensonges véhiculés dans un document relayé sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée concernant la fermeture des entrées et sorties de certaines villes et le gel des activités de la sûreté national et de la protection civile, ainsi que la tenue d’une réunion urgente au siège du ministère de l’Intérieur pour décréter l’état urgence au royaume.

Le ministère indique, à cet égard, que les informations contenues dans ce document sont des données infondées et dénuées de toute véracité.

La même source réitère que les auteurs de la fabrication et de la publication de Fake news de nature à porter atteinte à la sûreté et à la sécurité des citoyens sont passibles de sanctions prévues par la loi.