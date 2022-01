Tourisme: l’ONMT déploie une nouvelle équipe au FITUR

L’Office a déployé un stand d’une superficie de 100 m² animé par la nouvelle équipe de l’ONMT à Madrid, marquant ainsi la volonté de préparer la relance de l’activité touristique de la destination Maroc.

Pour Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, »il est très important que nous soyons présents au FITUR. En dépit d’un contexte sanitaire encore incertain et des restrictions de déplacements, l’Office a non seulement maintenu sa présence mais déployé une nouvelle task force pour marquer la présence de la destination Maroc et être prêt à la relance ».

En effet, une nouvelle équipe a été déployée sur le marché ibérique, dirigée par Khalid Mimi, anciennement délégué de l’ONMT sur le marché français.

Adel El Fakir ajoute que »cette participation au FITUR envoie un signal fort au nom de la destination Maroc, prête à saisir toutes les opportunités pour une reprise dynamique en 2022. Nous comptons d’ailleurs faciliter davantage la connectivité, notamment aérienne, pour reconstruire au plus vite les routes aériennes sur la destination Maroc ».

Avec plus de 2,2 millions de touristes, le marché ibérique est »hautement stratégique et prioritaire » pour le Maroc, avec un potentiel de développement sur toutes les opportunités de segments notamment le MICE, le tourisme sportif et d’aventure, le bien-être et le golf, selon l’ONMT.

La présence de l’Office et des professionnels à Madrid vise à mettre en avant le Maroc en tant que destination proche et »safe », avec un retour sur expérience garanti.