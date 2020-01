Tibu Maroc promet le 1er Sommet de l’éducation par le sport en avril

Placé sous le thème «Libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport», le ministère de l’éducation nationale et l’ONG Tibu Maroc organisent le 1er Sommet de l’éducation par le sport en Afrique, du 4 au 6 avril à Casablanca.

Pas moins de 8 000 acteurs de changement positif par le sport répondront présent à cet événement de l’éducation par le sport, ainsi que 50 experts internationaux venant de 18 pays.

«Le sport doit être une vraie brique au niveau du nouveau modèle de développement des pays africains, car il nous arme des compétences de demain dont notre jeunesse a besoin pour prendre part activement à nos sociétés de plus en plus complexes», a déclaré Amine Zaryat, président de Tibu Maroc.

Au programme, quatre conférences grand public, 30 ateliers destinés à l’ensemble des acteurs de l’écosystème, un espace «Expo» destiné aux innovations sociales par le sport, aux entreprises privées et à l’industrie du sport, un espace d’animation «Sport for Education» destiné aux enfants et aux jeunes qui veulent s’initier à l’éducation à travers plusieurs disciplines sportives ainsi que des pitchs de jeunes leaders.