Tibu Maroc inaugure son 19e centre

Tibu Maroc, organisation spécialisée dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport au Maroc, vient de lancer son nouveau centre de développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives à Derb Ghallef en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation Casa-Settat et la direction provinciale Casa-Anfa.

Il s’agit du 19e centre de Tibu dont la pédagogie sera axée sur la pratique régulière du basket-ball, l’apprentissage des langues étrangères et l’initiation au leadership. «Avec l’ouverture de ce nouveau centre, nous allons pouvoir inscrire plus de 120 jeunes à trouver grâce à la force du sport, le chemin de l’autonomisation et de la réussite éducative. Les valeurs que nous cherchons à transmettre aux enfants lors de nos séances et activités sportives sont essentielles à leur insertion professionnelle future», a déclaré Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et président fondateur de Tibu Maroc. Les bénéficiaires seront initiés et formés aux techniques individuelles et collectives de la balle orange et suivront plusieurs ateliers de développement d’estime de soi. Les familles des bénéficiaires sont aussi concernées par ce programme à travers des ateliers d’éducation positive inspirés de notre partenaire hongrois «Parents’House Foundation».