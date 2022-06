«Territoires du Maroc, les nouvelles frontières de l’investissement» fait escale à béni Mellal

Le CRI de Béni Mellal-Khénifra a présenté les opportunités d’investissement dans la région de Béni Mellal-Khénifra aux représentants des Ambassades et des Chambres de Commerces étrangères durant la 2ème édition de la série d’événements organisée par le think tank Al Mountada sous le thème «Territoires du Maroc, les nouvelles frontières de l’investissement», tenue à Casablanca, le 06 juin.

Cette série d’évènements vise la promotion de l’investissement au niveau territorial au travers la présentation des atouts, potentialités et opportunités des territoires, souligne un communiqué du CRI. Rappelant que, le prisme régional, le développement des territoires et une croissance endogène ancrée sur les territoires sont au centre de la réflexion d’Al Mountada depuis son lancement en 2018. Cette journée s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan d’action 2022 du CRI Béni Mellal-Khénifra. Cette rencontre met en exergue sa mission d’Impulsion Économique et Offre Territoriale, et a connu une forte présence et interaction des différents représentants des corps diplomatiques et responsables des départements économiques étrangers qui ont souligné l’attractivité de la région de Béni Mellal-Khénifra et la viabilité de l’ensemble des idées de projets exposées. En clôture de cette séance, le CRI a invité les représentants des Ambassades et des Chambres de Commerce à visiter la région de Béni Mellal-Khénifra et à saisir les opportunités offertes par la région dans les différents secteurs porteurs «Tourisme, Agro-industrie, Agriculture, Mines et Énergies renouvelables». L’initiative proposée par Al Mountada «Territoires du Maroc, les nouvelles frontières de l’investissement» a d’ailleurs été saluée par l’ensemble des présents.