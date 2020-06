Tempête de grêle à Fès-Meknès : Un important dispositif d’aide aux agriculteurs se met en place

La dernière estimation quantitative du diagnostic avait délimité la zone touchée à 31 communes de la région dans 8 provinces (Boulemane, El Hajeb, Fès, Ifrane, Meknès, Moulay Yacoub, Sefrou et Taza) portant la superficie totale à 19 665 ha.

Ces mesures programmées portent à la fois sur des mesures immédiates d’atténuation de l’impact constaté de cette tempête et d’autres structurelles.

Il s’agit dans l’immédiat :

1)D’actions portant sur la réhabilitation des dégâts à travers le remplacement des arbres arrachés ou cassés par l’acquisition et distribution de plants au profit des agriculteurs touchés (soit 100.000 plants) ;

2)De traitements d’appui aux vergers d’olivier, de rosacées et de maraichage. Il s’agit de traitements par des produits cicatrisants et des produits contre les maladies fongiques et bactériennes et les insectes pour protéger les blessures causées par les branches cassées contre les infections et renforcer la capacité de reprise et les repousses des arbres pour les 2 prochaines saisons.

Il s’agit également dans le cadre d’actions plus durables du :

3) Renforcement et l’extension du réseau de générateurs anti-grêle à travers le doublement de l’existant par l’acquisition de 70 nouveaux générateurs pour étendre le réseau à la toute la zone à risque de tempête. En effet, la dernière tempête a touché de nouvelles zones ne faisant pas partie des couloirs habituels répertoriés à risque ;

4) Ayant montré leur efficacité dans la protection des vergers contre la grêle, notamment lors de cette dernière tempête, les filets anti grêle seront davantage encouragés. Des actions d’incitations améliorées au profit des agriculteurs pour l’équipement de leurs vergers arboricoles de ce type de filet à travers une subvention améliorée ponctuelle adaptée au coût moyen actuel du marché, passant ainsi de 40 à 60%. Cette mesure sera mise en place pour une durée limitée.

5) La révision de l’offre d’assurance multirisque actuelle en mettant en place un produit plus pointu et plus attractif avec des conditions améliorées notamment pour les petits agriculteurs à deux options ; l’une couvrant les coûts de production (hors récolte), et l’autre couvrant la moitié de ces coûts.

6) L’appui au soulagement des exploitations sinistrées des charges financières. Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a donné son accord pour mettre en place des mesures adaptées pour d’une part reporter les échéances de remboursement au profit des agriculteurs des communes sinistrées ayant contracté des crédits ; d’autre part octroyer les facilités de financement pour la prochaine campagne agricole ciblant les agriculteurs sinistrés.

Pour rappel, sur instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts s’était rendu jeudi dernier sur plusieurs exploitations touchées au niveau de la région afin de constater l’impact de ce sinistre et s’entretenir avec les professionnels sur place.