Télévision : 2M en tête du prime time durant la première journée du mois de Ramadan

Réunies, les deux chaines nationales (2M et Al Aoula) ont drainé le 03 avril 2022 en prime time, quelque 69,8% de parts d’audience, précise t-on dans un communiqué.

Ainsi, et pendant la tranche ftour, ils étaient plus de 10.684.000 millions de téléspectateurs à avoir suivi la 7ème saison de la caméra cachée « Mchiti Fiha », et 9.647.000 pour la sitcom « Zanqat Saada».

La série « Al Maktoub » a pour sa part attiré 7.559.000 téléspectateurs et celle de « Ti Rah Ti » avec Hassan El Fad a totalisé 7.129.000 téléspectateurs. Hormis la fiction, la capsule de solidarité « Lahdat Dir Iddik » a attiré plus de 7,5 millions de téléspectateurs, a détaillé la même source.