Taroudant: Inauguration de deux nouvelles unités industrielles de Copag

Ces projets, qui permettront la création de 380 emplois directs et plus de 2.200 emplois indirects, concernent la nouvelle unité industrielle de fabrication de fromages fondus et la nouvelle unité d’écrasement d’agrumes pour la production de jus, fait savoir la même source.

Répondant à la demande croissante du marché des fromages et des jus, ces projets ambitionnent non seulement de satisfaire le besoin au niveau du marché local et à l’export, mais aussi à contribuer à la valorisation et la transformation de la production agricole locale et à la substitution des importations à travers le développement de produits locaux à haute valeur ajoutée.

Par ailleurs, ces investissements sont de nature à renforcer l’intégration entre l’amont agricole et l’aval de transformation, ainsi que les chaînes de valeurs, ce qui contribue davantage.

En outre, selon le ministère de tutelle, le gisement d’opportunités d’investissement dans l’agroalimentaire laisse présager « un avenir des plus prometteurs » pour le secteur.

A noter qu’il a été procédé également à la signature d’un protocole d’accord entre le ministère et Copag pour la réalisation d’un nouveau projet industriel destiné à la valorisation et à la transformation des viandes blanches.

Ce projet, dont le montant global s’élève à environ 108 MDH, permettra la création de plus de 200 emplois directs et 300 emplois indirects. Il contribuera à la valorisation de la viande locale à travers le développement et la fabrication de produits à forte valeur ajoutée ainsi qu’à la substitution aux importations.